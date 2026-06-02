Ученый объяснил большое количество комаров в Сибири

НОВОСИБИРСК, 2 июн — РИА Новости. Большое количество комаров в Новосибирской области и соседних регионах Сибири объясняется наступившей теплой погодой при большом количестве влажных мест для их размножения, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жителей Новосибирской области буквально атакуют комары, которых по ощущениям гораздо больше, чем обычно.
«Да, в ближайшие годы нас ждут пиковые значения комаров… Основной фактор — это наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега. Сейчас первая генерация (комаров — ред.) вылетела. Дальше, если будет тепло и достаточно много воды, то будут и последующие генерации», — рассказал собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что обилие мелких временных водоемов, где активно развиваются личинки комаров, в различных лесных и полевых низинах весной в регионах Сибири наблюдается в связи большим количеством выпавшего зимой снега. Также наблюдались большие разливы рек в половодье.
«По численности личинок тоже видно возрастание. В целом все это циклично. Но налицо факт того, что их будет много. К сожалению, Сибирь сейчас будет “во всей красе”. Ближайший год текущий и следующий, скорее всего, очень высокая вероятность сохранения этих показателей комаров и вообще представителей гнуса», — сказал Юрченко.
Он подчеркнул, что в целом все погодные условия весны 2026 года стали для развития комаров максимально благоприятными.