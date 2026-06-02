Пока вы спали: в вуз через госуслуги, безвиз не отменят, бум на рынке спермы и «великая богиня»

«Бельгийский след» кражи королевских драгоценностей из Лувра рассматривался с самого начала из-за сильных позиций Бельгии в ювелирном секторе, и он вновь привлек внимание французских следователей после наводки бельгийской полиции. Правоохранители из Бельгии, занимаясь расследованием в отношении похитителей грузов, обнаружили в телефонах подозреваемых фотографии музея и галереи Аполлона, где находились ограбленные 19 октября 2025 года витрины с украшениями, которые до сих пор не найдены.