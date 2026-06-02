Пока вы спали: в вуз через госуслуги, безвиз не отменят, бум на рынке спермы и «великая богиня»

Путин проведет по видеосвязи заседание совета по русскому языку.
Президент РФ Владимир Путин пообщается с членами функционирующего при нем Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и других языков народов России. Участники встречи обсудят предложения по поддержке языков России, «включая издательские и просветительские общественные проекты».
Путин подписал указ о ежегодном проведении международной недели «Народы России».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодно международной недели «Народы России». В качестве координатора определен аппарат Совета безопасности РФ. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов на проведение соответствующих мероприятий, а также совместно с министерствами, ведомствами и властями регионов оказывать содействие Фонду Росконгресс в их подготовке и проведении.
Путин вручил орден «Мать-героиня» переехавшей в Россию француженке.
Президент России Владимир Путин 1 июня вручил государственную награду многодетной семье Сорлин, которая переехала в РФ из Франции. Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин получила орден «Мать-героиня» за воспитание десятерых детей. Церемония вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» состоялась в Екатерининском зале Кремля, награжденные пришли вместе с детьми.
Путин наградил орденом Пирогова четыре медцентра.
Коллективы Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева награждены орденом Пирогова. Медцентры награждены за большие заслуги в области здравоохранения, развитие медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
Путин собрал в Кремле совещание по расследованию атаки ВСУ в Старобельске.
Президент России Владимир Путин в Кремле собрал совещание по вопросам поддержки пострадавших от атаки ВСУ в Старобельске, а также по ходу расследования этого террористического акта. В совещании приняли участие генпрокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.
Путин дал Верховному суду РФ право на мигалки для автомобилей.
Верховный суд России вошел в число структур, автомобили которых могут использовать проблесковые маячки. Верховный суд сможет установить мигалки не более чем на пять автомобилей. Столько же машин с проблесковыми маячками у МИД России. Верховный суд таким образом становится структурой с одним из самых небольших автопарков с мигалками.
Медведев подвел окончательные итоги праймериз «Единой России».
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подвел на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии окончательные итоги предварительного партийного голосования. В 2026 году на всех уровнях выборов в процедуре приняли участие более 20,3 тыс. кандидатов, в том числе 5,2 тыс. — на выборы в Госдуму.
Медведев уличил оппонентов «Единой России» в идеологическом переодевании.
Некоторые политические силы в России начинают «переодеваться», а также пытаются играть на тонких темах, связанных с устройством страны. На это обратил внимание председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии.
В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года.
Специальный налоговый режим для самозанятых нужно продлить до 2035 года. Письмо с таким предложением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Также депутат предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 млн рублей.
Фальков: в вузах в 2026 году выделили 620 480 бюджетных мест.
Общее количество бюджетных мест в российских вузах в 2026 году составляет 620 480, и эта цифра немного превышает показатель 2025 года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, традиционно лидируют инженерно-технические специальности, здравоохранение (подготовка врачей) и педагогика.
В России введут единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта.
В России будет введен единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По словам министра, главной задачей является создание единой цифровой платформы, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта.
Абитуриенты смогут подобрать вуз по шансам поступления на «Госуслугах».
В 2026 году для поступающих в вузы запущен отдельный сервис «Подбор вуза», который позволяет по разным параметрам предварительно оценить не только желаемый вуз, но и свои шансы на поступление. Основным каналом подачи документов в 2026 году будут «Госуслуги» и суперсервис «Поступи онлайн».
В России сократят перечень специальностей для образовательного кредита.
В 2026 году перечень направлений подготовки, по которым можно получить льготный образовательный кредит, будет сокращен с учетом приоритетов, которые есть в экономике и на рынке труда.
В РФ планируют доставлять гражданам платежные документы за ЖКХ через «Госуслуги».
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который, в частности, предусматривает возможность доставки квитанций на оплату жилья и услуг ЖКХ в личный кабинет на «Госуслугах». Согласно инициативе, такой способ доставки квитанций будет считаться надлежащим, дополнительно предоставлять бумажные документы на оплату в таком случае не будут.
В РФ хотят ограничить круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым в том числе предлагается ограничить круг организаций, которые смогут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Согласно законопроекту, помимо жителей домой его будут иметь «Почта России», управляющие компании и компании, которым вносится плата за жилое помещение и услуги ЖКХ.
Коммунальщики не поддержали новые правила о доступе провайдеров в жилые дома.
Коммунальщики просят доработать новую редакцию правил взаимодействия операторов связи с управляющими компаниями в многоквартирных домах. С такой просьбой на имя глав Минцифры Максута Шадаева и Минстроя Ирека Файзуллина обратилась крупнейшая в России ассоциация «Объединенный жилищно-коммунальный совет ЖКХ», которая не поддерживает планируемые изменения.
На предприятиях Роскосмоса прошел флешмоб «Мама, я надел шапку».
В Международный день защиты детей на предприятиях Роскосмоса прошел флешмоб «Мама, я надел шапку». Именно такую фразу показал на табличке космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос 27 мая.
РФ с 2 июня вводит ограничения на ввоз черешни, абрикосов и винограда из Армении.
Россельхознадзор с 2 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. В последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.
В России более 176 тысяч человек пострадали от укусов клещей.
Больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей, сообщил Роспотребнадзор. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.
Ищет сокровища и не даёт работать: В Steam появится цифровой пёс, который живёт на рабочем столе.
В магазине Steam готовится к выходу Collie Companion (12+) — приложение, которое поселит на рабочем столе компьютера виртуального питомца. Программа уже привлекла внимание тех, кто мечтал о собаке, но не готов к реальной ответственности. Цифровой пёс бегает прямо поверх открытых окон, требует к себе внимания, периодически обижается на хозяина и активно отвлекает от работы. Он умеет искать сокровища, а встроенная система прогресса позволяет его дрессировать, прокачивать и наряжать в забавные аксессуары.
Лидеру «Руки Вверх!» ограничили выезд из России из-за огромного долга перед ФНС.
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков накопил налоговую задолженность в размере 524 469 рублей, из-за чего ему ограничили выезд за границу. Об этом сообщает Super.ru (18+). Артист давно превратил бренд в полноценную бизнес-империю: ему принадлежат компании «Руки Вверх», «УК “Руки Вверх”, “РВИ”, 60% в лейбле “РВ Мьюзик” и доля в магазине уличной одежды Nuw Store. По данным СПАРК, выручка магазина в 2024 году составила 250,2 млн рублей, чистая прибыль — 24,4 млн. Однако часть средств, судя по всему, до налоговой так и не дошла.
«Великая Богиня» создала секту в Ленобласти и выудила у пожилых миллионы рублей.
В Ленинградской области силовики задержали основательницу секты, которая называла себя «Великой Богиней». Женщина успела заработать на доверчивых гражданах миллионы рублей. Свою организацию она именовала как «Исход». Под «Богиней» скрывалась вполне земная Валентина Кузнецова — кандидат химических наук из Санкт-Петербурга. Ради незаконных заработков она объявила себя «Матерью Мира», «супругой Солнечного Логоса Шива» и «Единой Великой Богиней».
Бум на рынке спермы: Зарплаты репродуктологов в России подскочили до ₽600 тысяч.
Зарплаты специалистов в сфере репродуктивного здоровья в России выросли до сотен тысяч рублей. По данным Mash Money (18+), спрос на репродуктологов, эмбриологов, анализы, ЭКО и банки спермы продолжает расти. В Набережных Челнах начинающим врачам-репродуктологам предлагают от 200 тысяч рублей, а в Ростове-на-Дону отдельные вакансии доходят до 400 тысяч. Опытные специалисты и эмбриологи могут рассчитывать на доход до 600 тысяч рублей.
В Казахстане опровергли планы ЕС по созданию центров для беженцев в стране.
Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев 1 июня сообщил, что республика не ведет переговоров с Евросоюзом (ЕС) о создании на своей территории специальных центров для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в странах ЕС, в обмен на упрощение визового режима.
В Армении сообщили о намерении нарастить экспорт продукции в ЕС к концу года.
Армения намерена увеличить объем экспорта своей продукции в страны Евросоюза в 4−5 раз до конца 2026 года. Об этом сообщил министр экономики республики Геворг Папоян. Министр уточнил, что основой расширения торговых связей станут поставки овощей, фруктов и продукции обрабатывающей промышленности. Кроме того, Папоян выразил надежду, что возникшие сложности с экспортом армянской агропродукции на российский рынок получится урегулировать.
Вучич отверг намерение Сербии отменять безвизовый режим с Россией.
Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией. Об этом заявил президент республики Александар Вучич. По словам сербского лидера, даже если такое решение кто-то примет, оно будет немедленно отменено.
В расследовании ограбления Лувра появился «бельгийский след».
«Бельгийский след» кражи королевских драгоценностей из Лувра рассматривался с самого начала из-за сильных позиций Бельгии в ювелирном секторе, и он вновь привлек внимание французских следователей после наводки бельгийской полиции. Правоохранители из Бельгии, занимаясь расследованием в отношении похитителей грузов, обнаружили в телефонах подозреваемых фотографии музея и галереи Аполлона, где находились ограбленные 19 октября 2025 года витрины с украшениями, которые до сих пор не найдены.
Axios: Трамп просил Нетаньяху отказаться от ударов по объектам «Хезболлах» в Бейруте.
Американский президент Дональд Трамп убедил премьер-министра Израиля отказаться от планов нанесения ударов по объектам радикального шиитского движения «Хезболлах» в столице Ливана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios (18+). По данным портала, президент США счел, что «угрозы Нетаньяху нанести удары по Бейруту зашли слишком далеко».