Демешин поручил взять под патронаж детские дома Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил взять под патронаж все детские дома региона. О важности поддержки детей и семей, которые проходят через трудные испытания, глава края рассказал в своём MAX-канале.
Во время посещения детского дома губернатор познакомился с молодой мамой, участницей клуба «Устойчивая семья». После разлуки она смогла воссоединиться с четырёхлетним сыном, получила жильё как сирота, создала новую семью и сейчас ждёт второго ребёнка. По словам Демешина, за сухими цифрами такой работы всегда стоят реальные человеческие судьбы.
«Не стыдно обратиться за помощью, если от этого зависит будущее семьи. Полная семья — мир и спокойствие, основа — родительская любовь», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В прошлом году благодаря клубу «Устойчивая семья» родители из трёх семей восстановились в правах, а шесть детей вернулись домой. Губернатор отметил, что воспитанникам детских домов нужны внимание и поддержка не на словах, а на деле — чтобы ребята увереннее смотрели в будущее, развивались и чувствовали, что рядом есть взрослые, готовые помочь.