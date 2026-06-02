Демешин поручил взять под патронаж детские дома Хабаровского края

В прошлом году благодаря клубу «Устойчивая семья» родители из трёх семей восстановились в правах, а шесть детей вернулись домой. Губернатор отметил, что воспитанникам детских домов нужны внимание и поддержка не на словах, а на деле — чтобы ребята увереннее смотрели в будущее, развивались и чувствовали, что рядом есть взрослые, готовые помочь.