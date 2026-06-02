В Магадане пожарные устроили сюрприз для школьников в первый день летних каникул

В Магадане в первый день работы летней пришкольной площадки в гимназии № 30 для ребят организовали необычное занятие по безопасности. К детям приехал государственный инспектор по пожарному надзору и настоящая спецтехника. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, государственный инспектор по пожарному надзору Андрей Глушак напомнил гимназистам важнейшие правила пожарной безопасности и назвал телефоны вызова экстренных служб. Юные слушатели не просто сидели за партами — они вживую увидели огнетушитель, самоспасатель и пожарный извещатель. Инспектор доходчиво объяснил, как работают эти устройства и почему так важно, чтобы дома у каждого был исправный пожарный извещатель.
Кульминацией встречи стал приезд настоящей пожарной машины. Ребята с восторгом осматривали спецтехнику и даже смогли забраться внутрь, почувствовав себя настоящими огнеборцами. Подобные мероприятия проводятся сотрудниками МЧС регулярно в течение всего летнего периода, чтобы напомнить детям о правилах безопасности во время каникул и предотвратить возможные происшествия.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru