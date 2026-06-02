В Магадане пожарные устроили сюрприз для школьников в первый день летних каникул

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, государственный инспектор по пожарному надзору Андрей Глушак напомнил гимназистам важнейшие правила пожарной безопасности и назвал телефоны вызова экстренных служб. Юные слушатели не просто сидели за партами — они вживую увидели огнетушитель, самоспасатель и пожарный извещатель. Инспектор доходчиво объяснил, как работают эти устройства и почему так важно, чтобы дома у каждого был исправный пожарный извещатель.