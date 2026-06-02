Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магадане пожарные устроили сюрприз для школьников в первый день летних каникул

В гимназию № 30 приехал инспектор с огнетушителем и настоящая пожарная машина.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане в первый день работы летней пришкольной площадки в гимназии № 30 для ребят организовали необычное занятие по безопасности. К детям приехал государственный инспектор по пожарному надзору и настоящая спецтехника. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, государственный инспектор по пожарному надзору Андрей Глушак напомнил гимназистам важнейшие правила пожарной безопасности и назвал телефоны вызова экстренных служб. Юные слушатели не просто сидели за партами — они вживую увидели огнетушитель, самоспасатель и пожарный извещатель. Инспектор доходчиво объяснил, как работают эти устройства и почему так важно, чтобы дома у каждого был исправный пожарный извещатель.

Кульминацией встречи стал приезд настоящей пожарной машины. Ребята с восторгом осматривали спецтехнику и даже смогли забраться внутрь, почувствовав себя настоящими огнеборцами. Подобные мероприятия проводятся сотрудниками МЧС регулярно в течение всего летнего периода, чтобы напомнить детям о правилах безопасности во время каникул и предотвратить возможные происшествия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше