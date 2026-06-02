Выпускник из Актау выбрил логотип школы на голове

Как пишет Lada.kz, в соцсети Threads появилась публикация с фотографией школьника, вызвавшее обсуждение среди пользователей. Автор публикации возмущался внешним видом выпускника.
«Ученик NIS устроил беспредел на последнем звонке. Пока одни готовились к экзаменам, этот решил выбрить на голове огромный казахский орнамент и покрасить его в ярко-зеленый цвет. Мне одному кажется, что у современных школьников окончательно исчезло чувство меры?», — говорилось в публикации.
После этого в администрации школы пояснили, что автором комментария был сам выпускник. Молодой человек намеренно опубликовал пост о своей прическе, чтобы привлечь внимание к своему необычному образу.
После того, как правда вскрылась, выпускник опубликовал еще один пост, в котором раскрыл, что его побудило к этому поступку.
По его словам, для него его поступок был не про прическу или символ, а про важный личный момент. Так он хотел выразить любовь к родной школе.
