Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускник из Актау выбрил логотип школы на голове

Выпускник НИШ из Актау шокировал публику необычной прической на последнем звонке. На голове он выбрил логотип школы и покрасил волосы в зеленый цвет, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет Lada.kz, в соцсети Threads появилась публикация с фотографией школьника, вызвавшее обсуждение среди пользователей. Автор публикации возмущался внешним видом выпускника.

«Ученик NIS устроил беспредел на последнем звонке. Пока одни готовились к экзаменам, этот решил выбрить на голове огромный казахский орнамент и покрасить его в ярко-зеленый цвет. Мне одному кажется, что у современных школьников окончательно исчезло чувство меры?», — говорилось в публикации.

После этого в администрации школы пояснили, что автором комментария был сам выпускник. Молодой человек намеренно опубликовал пост о своей прическе, чтобы привлечь внимание к своему необычному образу.

После того, как правда вскрылась, выпускник опубликовал еще один пост, в котором раскрыл, что его побудило к этому поступку.

По его словам, для него его поступок был не про прическу или символ, а про важный личный момент. Так он хотел выразить любовь к родной школе.

Ранее мы писали о том, что в СКО подростки устроили травлю учителей в Telegram.