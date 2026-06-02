Напиши свой сценарий жизни: в Хабаровске прошла необычная презентация квартир

В другой квартире царили иные правила — правила экстравертов, тех, кто черпает энергию в общении с окружающими людьми. Мы попали на светский вечер: живое пение под трио из фортепиано, контрабаса и скрипки и выставка художественных произведений, каждое из которых с равным успехом может выставляться в галерее и украшать интерьер жилого дома. Автор этих строк в какой-то момент начал мысленно обживать квартиру и поймал себя на том, что делает это в синкопических ритмах джаза. Как тут не вспомнить знаменитую фразу Гете, трансформировавшуюся в афоризм «Архитектура — это музыка, застывшая в камне».