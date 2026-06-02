Напиши свой сценарий жизни: в Хабаровске прошла необычная презентация квартир

Концепция «Есть пол, стены, потолок и ладно» при выборе жилья планомерно становится позапрошлым днем. Сегодня нам как никогда раньше в истории человечества, хочется тихого, уютного места, выстроенного по нашим правилам и потребностям. Где можно уединиться, куда не достанет даже городской шум и в то же время — парадокс! — откуда есть буквально шаг до приятных нам людей.
И такие места в Хабаровске есть. Корреспондент ИА AmurMedia побывал на квартирнике, устроенном застройщиком в новом жилом комплексе «Культура. Классика». Читатели старшего поколения хорошо знакомы с таким форматом времяпрепровождения: когда в квартире собираются творческие люди — музыканты, художники, артисты — и поклонники их талантов и Искусство заполняет пространство, превращая обычную комнату в театральные подмостки.
Вот и здесь на 21 этаже случилось то же самое. Нам не показали квартиру — нам через иммерсивный спектакль-перформанс показали кусочек жизни в этой квартире.
Мы наблюдали за молодой парой, постепенно будто сливаясь с нею:
мы — влюбленные, только лишь начинающие вить гнездышко;
мы — учимся слушать и слышать себя и того, кто нам дорог;
мы — создаем свой мир, в котором есть место творчеству, доброте и другим людям;
мы — смотрим на город не свысока, но с высоты, которая приглушает его звуки, концентрируя внимание на главном.
При этом планировка квартиры стала полноправным участником действа, настоящей сценой, пусть и с минимумом декораций — они были нам не нужны, поскольку воображение заполняло неотделанные стены обоями, декором, цветущими растениями, запахом кофе и муската. Мы встречали рассвет за красиво накрытым столом на уютной кухне. С балкона (ох, какая же редкость в наши дни балконы!) мы провожали закатное солнце. Из спальни, расположенной в глубине так, чтобы в нее не проникали звуки бытовой суеты, мы любовались Амуром.
Город вокруг пропадал, становился фоном для нашей личной реальности.
В другой квартире царили иные правила — правила экстравертов, тех, кто черпает энергию в общении с окружающими людьми. Мы попали на светский вечер: живое пение под трио из фортепиано, контрабаса и скрипки и выставка художественных произведений, каждое из которых с равным успехом может выставляться в галерее и украшать интерьер жилого дома. Автор этих строк в какой-то момент начал мысленно обживать квартиру и поймал себя на том, что делает это в синкопических ритмах джаза. Как тут не вспомнить знаменитую фразу Гете, трансформировавшуюся в афоризм «Архитектура — это музыка, застывшая в камне».
Кстати, второй, экстравертный сценарий очень хорошо зарекомендовал себя в ЖК «Культура» — первом доме из «культурной» серии застройщика «Да! Девелопмент». Компания вдохновилась не только питерской стилистикой (что считывается в экстерьерах зданий и внутренней планировке, переосмысляющих классическую «сталинку»), но и тем духом добрососедства, который царил в 50−60-е годы прошлого века.
В проекте заложены специальные общественные пространства. Это и помещения на первых этажах, где можно заняться коллективной йогой, провести кулинарный мастер-класс или устроить вечер танцев. А если хочется свежего воздуха, звездного неба над головой и захватывающего вида на город, то добро пожаловать на обустроенные крыши — поставьте нарядную елку и встретьте Новый год под луной, соберитесь на пикник вместе с соседями или придумайте что-то свое. Никто не ограничивает вас в творчество и полете мысли.
Пол, стены и потолок, конечно же, важны. Но гораздо важнее наше самоощущение в них.
Действительно ли эта квартира — мое место силы? Могу ли я прожить в ней свою лучшую, гармоничную жизнь? Будут ли люди вокруг поддерживать меня и делиться со мной доброй энергетикой? Словом, станет ли это здание моим домом?
Спросите себя и внимательно выслушайте ответы.
