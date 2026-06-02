Почти весь Байкал охватит уникальная экспедиция по изучению нерпы

IrkutskMedia, 2 июня. На Байкале впервые за несколько десятков лет стартует уникальная экспедиция по изучению нерпы. Исследования охватят ключевые места обитания главного эндемика озера.
Как рассказали в пресс-службе фонда «Озеро Байкал», экспедиция стартует уже 3 июня и продлится не менее 25 дней. Учёные обойдут почти весь Байкал за это время, чтобы обновить информацию о местах обитания редкого животного и составят подробную карту залежек нерп. В ходе изучения деятели науки будут брать разные пробы байкальского тюленя для дальнейшего лабораторного анализа. Для этого произведут гуманный отлов не менее 20 особей с дальнейшей установкой спутниковых передатчиков.
Полученные данные помогут как науке и экологии, так и волонтёрским организациям и представителям власти для разработки дальнейших мероприятий по сохранению популяции редкого животного. По ключевым результатам разработают шаги исследований и меры по снижению антропогенной нагрузки в особо охраняемой зоне озера.
В фонде уточнили, что на сегодняшний день данные о состоянии представленного вида нуждаются в обновлении и расширении. Помимо учёта общей численности нерп, необходимы данные об их рационе, путях миграции и состоянии здоровья тюленей. Летом животные расселяются по всей акватории Байкала, поэтому северная и южная части озера, как правило, остаются вне внимания учёных. Поэтому экспедиция должна восполнить данный пробел.
«Фонд “Озеро Байкал” вместе с ведущими учеными ИПЭЭ РАН с 2018 года системно исследует байкальскую нерпу. Но до сих пор наша работа была сосредоточена преимущественно на Ушканьих островах. Теперь мы впервые выходим на изучение этого уникального животного по всей акватории озера. Нерпа может называться видом-индикатором: ее благополучие напрямую зависит от состояния воды, рыбы, планктона. Понимая, как живут нерпы в разных частях озера, мы лучше поймем Байкал и сможем объективно оценить устойчивость всей популяции тюленя, выработать четкие правила защиты животных от растущей туристической и антропогенной нагрузки», — рассказывает гендиректор фонда Анастасия Цветкова.
