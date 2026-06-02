Почти весь Байкал охватит уникальная экспедиция по изучению нерпы

«Фонд “Озеро Байкал” вместе с ведущими учеными ИПЭЭ РАН с 2018 года системно исследует байкальскую нерпу. Но до сих пор наша работа была сосредоточена преимущественно на Ушканьих островах. Теперь мы впервые выходим на изучение этого уникального животного по всей акватории озера. Нерпа может называться видом-индикатором: ее благополучие напрямую зависит от состояния воды, рыбы, планктона. Понимая, как живут нерпы в разных частях озера, мы лучше поймем Байкал и сможем объективно оценить устойчивость всей популяции тюленя, выработать четкие правила защиты животных от растущей туристической и антропогенной нагрузки», — рассказывает гендиректор фонда Анастасия Цветкова.