Минздрав рекомендовал регионам расширить перечень мер соцподдержки медиков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав России рекомендовал регионам расширить перечень мер социально поддержки медиков для привлечения и удержания специалистов в государственных медучреждениях. Это следует из данных министерства, имеющихся в распоряжении ТАСС.
«В целях привлечения и закрепления медицинских работников в государственной и муниципальной системах здравоохранения регионам рекомендовано расширить перечень мер социальной поддержки для медицинских работников, молодых специалистов, студентов целевого обучения, увеличить категории получателей с учетом ориентации их адресности и приоритетность», — говорится в материалах.
В регионах страны уже реализуется перечень мер социальной поддержки медиков, среди которых в том числе предоставление служебного жилья, льготное ипотечное кредитование, компенсация расходов ЖКХ, приоритетное предоставление мест детям медработников в детских садах.