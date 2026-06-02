Региональные власти будут содействовать развитию юношеских авто- и мотошкол

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Региональные власти будут содействовать развитию в субъектах РФ юношеских авто- и мотошкол, а также детских объединений (клубов, секций, кружков) на базе образовательных организаций — такое положение содержится в утвержденной правительством РФ стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.
Развитие таких школ необходимо для привития несовершеннолетним навыков безопасного поведения на дорогах. Реализовать эту задачу исполнительные органы субъектов РФ должны до конца 2026 года. Далее такая работа должна проводиться ежегодно.
Также региональные власти должны предоставить отчет по итогам проделанной работы в Минпросвещения РФ.