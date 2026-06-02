В Хабаровске проезд в автобусах теперь можно оплатить в приложении такси

В Хабаровске с 1 июня появился новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. Билет теперь можно купить через мобильное приложение агрегатора такси, сообщили в мэрии краевой столицы.
Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен не на всех направлениях. Бесконтактную оплату запустили на маршрутах № 1С, 7, 8, 16−1, 17, 35, 46 и 49. Чтобы воспользоваться новым способом, пассажиру нужно открыть в приложении раздел «Транспорт» и включить Bluetooth на телефоне.
После этого на экране появятся автобусы, которые находятся рядом или подходят под выбранный маршрут. Пользователь выбирает нужный транспорт, а приложение предлагает оплатить поездку. Отдельно привязывать карту не требуется — деньги спишутся с той, что уже добавлена в аккаунт.
Подтвердить оплату у кондуктора или водителя можно прямо с экрана телефона, показав электронный билет. Все чеки сохраняются в отдельном разделе приложения, поэтому пассажир сможет при необходимости быстро найти подтверждение поездки.