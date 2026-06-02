В Омской области резко подорожали популярные лекарства

Росстат опубликовал данные о розничных ценах на аптечные препараты за апрель 2026 года.

Источник: Om1 Омск

В Омской области за год выросли цены на ряд популярных лекарственных препаратов и медицинских товаров. Данные Росстата за апрель 2026 года опубликованы на ресурсе федерального Минфина «Ай мониторинг».

По информации статистиков, активированный уголь подорожал на 15,39%. Средняя розничная цена составила 23,24 рубля за 10 таблеток.

Ацетилсалициловая кислота, или отечественный аспирин, выросла в цене на 15,58%. Упаковка из 10 таблеток в среднем стоит 19,58 рубля.

Также подорожал препарат от кашля «Амброксол». За год его стоимость увеличилась на 7,56% — до 50,24 рубля за 10 таблеток.

Рост цен зафиксирован и на валидол. Его стоимость увеличилась на 5,31% и составила 48,81 рубля за 10 таблеток. Корвалол подорожал на 10,41% — до 58,25 рубля за флакон 25 мл.

Среди перевязочных материалов выросла цена на вату. За год она подорожала на 9,57%, до 95,73 рубля за 100 граммов.

При этом бинт, по данным Росстата, стал дешевле. Его стоимость снизилась на 3,39% и составила 42,51 рубля за штуку.