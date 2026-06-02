Серьезные перемены произошли в хабаровском «Амуре»

Во-первых, состав местного хоккейного клуба покинули сразу четыре игрока — нападающие Артур Гиздатуллин и Евгений Свечников, а также защитники Иван Мищенко и Виктор Антипин. Во-вторых, в руководстве «тигров» также произошли изменения. Так, новым генеральным менеджером «Амура» назначен Никита Точицкий, который в общей сложности провел 431 матч в КХЛ и дважды становился участником Кубка Вызова МХЛ. Ранее он два сезона подряд занимал пост заместителя генерального менеджера «тигров». А новым заместителем генерального менеджера хабаровской команды стал Дмитрий Лугин — воспитанник местной хоккейной школы, бывший нападающий «Амура», «Адмирала», «Локомотива», «Сочи» и «Витязя», сыгравший 552 матча в КХЛ. В свою очередь, теперь уже бывший генменеджер черно-оранжевых Олег Филимонов покинул свой пост, но ему предложена другая должность в хабаровском клубе. Между тем Александр Андриевский остался главным тренером хабаровского «Амура». Помимо него в тренерский штаб «Амура» войдут Павел Десятков, который займет пост старшего тренера, и Яков Рылов (он продолжит заниматься работой с защитниками). Отметим, что Павел Десятков в минувшем сезоне был главным тренером тольяттинской «Лады», а Яков Рылов несколько лет играл в составе «тигров», после чего завершил карьеру игрока и в прошлом сезоне стал тренером хабаровской команды.