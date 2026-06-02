На прошлой неделе в Хабаровском крае потушили 26 лесных пожаров

В ликвидации возгораний задействовали 484 человека и 70 единиц техники. При этом пожары не нанесли ущерба населенным пунктам и экономическим объектам. Напомним, что по решению губернатора Дмитрия Демешина на всей территории Хабаровского края введен режим ЧС в лесах регионального характера. Кроме того, краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки ввело запрет на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.