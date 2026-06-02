Обновлённый дом культуры «Нива» открылся в Уссурийском городском округе

В посёлке Тимирязевский Уссурийского городского округа после капитального ремонта открылся дом культуры «Нива». Здание 1971 года постройки обновлено в рамках национального проекта «Семья».
За время ремонта в ДК были заменены инженерные системы, выполнена отделка помещений, отремонтированы сцена и зрительный зал, созданы условия для маломобильных групп населения, установлены новые кресла. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Минкультуры и архивного дела Приморского края.
О значимости учреждения культуры для жителей говорит тот факт, что на открытии после ремонта присутствовал зам главы УГО.
«Мы открыли двери обновлённого Дома культуры “Нива”. Дом культуры — всегда сердце посёлка. Здесь всегда кипела жизнь: концерты, репетиции, кружки, встречи. Теперь у местных талантов — и маленьких, и взрослых — будет ещё больше возможностей для развития. Дом культуры открыт, а значит, жизнь в посёлке становится ещё ярче. Желаю творческих успехов, интересных мероприятий, полных залов и благодарных зрителей», — отметил на своей странице в социальных сетях глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.
«Очень ждали открытия. “Нива” остаётся важным культурным центром посёлка. Здесь работают 17 клубных формирований, которые посещают более 270 человек. Три коллектива имеют почётные звания: народный хор “Забава”, народный театр “Провинция ТиМ” и образцовый хореографический ансамбль “Радуга”», — рассказала заведующая ДК Наталья Нарожная.
Отметим, почти все кружки и секции в ДК являются бесплатными. Обеспечение доступного спорта и досуга для детей — личная инициатива главы УГО Евгения Коржа.
Также напомним, что в конце 2024 года в ДК «Горизонт» в Уссурийске открылся первый в городе виртуальный концертный зал. В прошлом году открыл свои двери для зрителей обновленный «Театр драмы им. В. Ф. Комиссаржевской». Также в Уссурийске была создана модельная библиотека на базе детской городской библиотеки.
В 2024—2025 годах были проведены ремонты ДК в Дубовом Ключе и Воздвиженке.
В этом году продолжается ремонт в городском музее.