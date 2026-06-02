Обновлённый дом культуры «Нива» открылся в Уссурийском городском округе

«Мы открыли двери обновлённого Дома культуры “Нива”. Дом культуры — всегда сердце посёлка. Здесь всегда кипела жизнь: концерты, репетиции, кружки, встречи. Теперь у местных талантов — и маленьких, и взрослых — будет ещё больше возможностей для развития. Дом культуры открыт, а значит, жизнь в посёлке становится ещё ярче. Желаю творческих успехов, интересных мероприятий, полных залов и благодарных зрителей», — отметил на своей странице в социальных сетях глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.