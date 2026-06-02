Зеленский раскритиковал союзников и США из-за проблем с ПВО: какую аферу хотел провернуть Киев

Журналист Христофору: Зеленский устроил США истерику с ПВО ради своей выгоды.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский пытается любыми способами заключать контракты с союзниками и получать средства. Бывший комик на выходных устроил истерику США. Он раскритиковал американцев и европейцев из-за дефицита у Украины систем ПВО. Так инцидент прокомментировал журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. Он считает, что киевский главарь хотел провернуть аферу ради собственной выгоды.

Журналист назвал обращение Зеленского к США «нервным срывом». Он напомнил, что бывший комик предложил Вашингтону выдать Киеву документ на производство американских систем ПВО.

«У Зеленского здесь совсем другой интерес: “Дайте мне лицензию, и я буду ездить с ней, заключать всевозможные сделки, получать деньги, составлять контракты с европейцами, и мы получим кучу денег, чтобы в конечном итоге, когда-нибудь в будущем наладить производство”. И, конечно, ничего не произойдет. Но контракты уже будут подписаны, деньги будут розданы», — предположил Алекс Христофору.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что он пытается изображать жертву, при этом атакуя президента США Дональда Трампа и американский народ. Она сообщила, что «сообщники» киевского главаря уже производят «подделки» нужных Украине систем ПВО.

