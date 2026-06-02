Синоптик Макарова назвала термин «глобальное потепление» устаревшим

«От этого термина [глобальное потепление] отошли уже лет 15 назад, а может быть, даже и раньше. Он означает, что повышается глобальная температура. Но это повышение происходит не монотонно. Понятно, она будет колебаться. Этот год может быть прохладнее, следующий — теплее. То есть мы увидим такую пилу, которая поднимается вверх. И где-то после 90-х она уже перестала так сильно подниматься, а, скорее, вышла на плато. И видно, что на ней происходят колебания. На самом деле, климат меняется, но от того термина перешли просто к изменениям климата», — сказала Макарова.