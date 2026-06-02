Синоптик Макарова назвала термин «глобальное потепление» устаревшим

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Термин «глобальное потепление» давно утратил свою актуальность, сейчас чаще говорят о том, что погода становится все более «нервной и изменчивой». Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«От этого термина [глобальное потепление] отошли уже лет 15 назад, а может быть, даже и раньше. Он означает, что повышается глобальная температура. Но это повышение происходит не монотонно. Понятно, она будет колебаться. Этот год может быть прохладнее, следующий — теплее. То есть мы увидим такую пилу, которая поднимается вверх. И где-то после 90-х она уже перестала так сильно подниматься, а, скорее, вышла на плато. И видно, что на ней происходят колебания. На самом деле, климат меняется, но от того термина перешли просто к изменениям климата», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что изменение климата в разных регионах происходит по-разному. Быстрее всего теплеют полярные районы. Россия тоже испытывает повышение температуры. Потепление проявляется и в других явлениях — в таянии ледников, изменении полярных шапок. При этом здесь тоже монотонного уменьшения нет.
«И еще отмечают рост числа опасных явлений, но это может быть и следствие того, что погода становится более нервной, более изменчивой. То есть возрастает изменчивость погоды», — говорит Макарова.
Она пояснила, что потепление климата в России, в частности, выражается в том, что увеличивается повторяемость и интенсивность волн тепла во все сезоны. Но при этом не исключается и похолодание. Так, периодов похолодания (волн холода) становится меньше, а волн тепла — больше, и по амплитуде эта разница может даже возрастать.
Макарова добавила, что изменения климата оказывают влияние и на количество осадков — они становятся более частыми и интенсивными. В то же время происходит перераспределение на Земле зон избыточного и недостаточного увлажнения. Из-за этой неравномерности осадков и перемещения климатических зон к северу в России на юге возрастает повторяемость и продолжительность засух.