В Госдуме рассказали о выплатах для беременных студенток

Беременные студентки очной формы обучения могут оформить декретный отпуск и получить пособие наравне с работающими женщинами. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев, сообщают РИА Новости.

По его словам, право на выплаты имеют студентки вузов, колледжей и училищ, обучающиеся очно независимо от того, получают они образование на бюджетной или платной основе. Пособие назначается через Социальный фонд России и выплачивается сразу за весь период отпуска по беременности и родам.

Депутат напомнил, что с 1 сентября 2025 года размер выплаты для студенток рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума. Ранее сумма пособия была привязана к размеру стипендии.

Для оформления необходимо подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. По данным Минобрнауки РФ, только в российских вузах на очной форме обучаются более 16 тысяч студенток, воспитывающих детей.

