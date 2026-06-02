В Новосибирской области второклассник пришёл на занятия с учебной гранатой

Снаряд оказался учебным, но устроил большой переполох.

В селе Покровка Новосибирской области школьник принёс в учебное заведение гранату. Об этом стало известно 1 июня из публикации в телеграм-канале Mash Siberia.

Учителя, обнаружив опасный предмет в руках ученика, оперативно вызвали полицию и экстренные службы. Прибывшие на место специалисты установили, что граната является учебной и не представляет угрозы, так как не имеет запала.

В настоящее время правоохранители проводят беседу с мальчиком и его родителями, чтобы выяснить, откуда ребёнок взял боеприпас и почему решил принести его в школу.

Стоит отметить, что жители Новосибирской области нередко сталкиваются с находками непригодных боеприпасов в самых неожиданных местах. К примеру, в октябре 2025 года в Бердске гранату обнаружили в переулке частного сектора, а в июне того же года в Калининском районе дети нашли миномётный снаряд в песочнице.

Татьяна Картавых