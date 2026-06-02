Москвич вернет больше двух миллионов рублей обманутой жительнице Приморья

Жительница Дальнереченска поверила мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

Дальнереченская межрайонная прокуратура через суд добилась взыскания более двух миллионов рублей в пользу женщины, обманутой аферистами в Приморье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В ноябре 2023 года местная жительница, введенная в заблуждение, перевела через мессенджер более 1,8 миллиона рублей на чужие реквизиты. Деньги ушли на счет жителя Москвы. Чтобы вернуть сбережения, прокурор обратился с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Чертановский районный суд столицы поддержал эти требования и постановил взыскать с ответчика более двух миллионов рублей, куда также вошли проценты за пользование чужими деньгами.

«Денежные средства поступили на счет жителя Москвы, который предоставил свою банковскую карту для участия в незаконных операциях», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас исполнение решения столичного суда находится на контроле надзорного ведомства. Мужчине предстоит выплатить всю назначенную сумму в пользу пострадавшей жительницы Дальнереченска.