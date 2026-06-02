Россиянам рассказали о вероятности начала пандемии лихорадки Эбола

Вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом. Однако вероятность его широкого распространения в пределах континента сохраняется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова для РИА Новости.
«Пандемического потенциала, конечно же, у вируса Эбола нет, потому что это контактная инфекция, она не передается воздушно-капельным, водным или же пищевым путем», — заверила эксперт.
Как подчеркнула Попова, штамм Бундибуджио еще требует изучения — его анализом и оценкой в Уганде сейчас заняты сотрудники Роспотребнадзора. В то же время специалисты ЦНИИ Эпидемиологии ведомства уже создали специализированный тест для диагностики этого редкого варианта вируса.
По словам Поповой, ведомство все равно работает над тем, чтобы не допустить заражения инфекцией.
Как ранее сообщал KP.RU, вспышку Эболы начали фиксировать в зонах вооруженного конфликта в Конго.