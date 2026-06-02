Снег с дождём вынуждают авиаперевозчиков переносить рейсы в Хабаровском крае

Из-за неблагоприятных погодных условий в Аяно-Майском районе перенесены вылеты рейсов 403 и 404 за 1 и 2 июня из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно. Отправка запланирована на завтра, 3 июня. Вылет из Николаевска-на-Амуре рейса 403 за 1 июня — в 09:00, рейса 403 за 2 июня — в 13:00. В Аяне сегодня в течение дня прогнозируют снег с дождем и небольшой снег.