Снег с дождём вынуждают авиаперевозчиков переносить рейсы в Хабаровском крае

Неблагоприятные погодные условия корректируют график выполнения рейсов в Хабаровском крае. В Аяно-Майском районе сегодня в течение дня будет закрыт один аэропорт, а также перенесены вылеты в районный центр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт Нелькана закрыт сегодня до 18:00 для приёма и отправления воздушных судов. Причина — размокание грунтовой взлетно-посадочной полосы. В поселке сохраняется пасмурная погода, по прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет идти дождь.
Вылет рейса 411 за 1 июня из Хабаровска в Чегдомын отложен до 12:20.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Аяно-Майском районе перенесены вылеты рейсов 403 и 404 за 1 и 2 июня из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно. Отправка запланирована на завтра, 3 июня. Вылет из Николаевска-на-Амуре рейса 403 за 1 июня — в 09:00, рейса 403 за 2 июня — в 13:00. В Аяне сегодня в течение дня прогнозируют снег с дождем и небольшой снег.