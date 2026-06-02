Игорь Кобзев поздравил маленьких пациентов иркутских больниц с Днем защиты детей

Для ребят, которые встречают праздник в больничных палатах, организовали праздники с аниматорами, конкурсами, мастер-классами и сладкими подарками. Глава региона передал подарки в рамках Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости».
«День защиты детей напоминает нам, что забота о детях — это не только обязанность взрослых, но и наша общая ответственность, любовь, внимание и поддержка. Особенно символично, что праздник проходит в детских медучреждениях, где ежедневно совершают чудо: детям помогают быть здоровыми, сильными и счастливыми. Ребята здесь получают сложное лечение, поддержка для них важна. Поддержка словом, добрым взглядом, маленьким, но искренним подарком способна скрасить самые трудные больничные будни и подарить надежду на скорейшее выздоровление», — сказал Игорь Кобзев.
В Иркутской областной детской клинической больнице глава региона вместе с главврачом Юрием Козловым посетил отделения, где находятся дети с самыми серьёзными диагнозами. В онкологическом отделении, где маленькие пациенты проходят длительные курсы терапии, Губернатор пообщался с родителями и вручил ребятам наборы для творчества. Также они посетили кардиохирургическое отделение, открытое два года назад. За прошлый год в отделении сделано 132 операции, в текущем — 43. В отделении проводят сложнейшие вмешательства на открытом сердце.
В Городской Ивано-Матренинской детской больнице вместе с главным врачом Владимиром Новожиловым Губернатор навестил пациентов отделения травматологии, где сейчас лечатся дети с переломами, последствиями ДТП, спортивными и другими травмами. «Когда ребёнок болен, он особенно остро нуждается не только в лекарствах и аппаратах, но и в ощущении, что он не один, что о нём помнит целая область. Мы обязаны быть рядом в такие моменты. Спасибо врачам, медсестрам, всему медперсоналу — настоящим ангелам в белых халатах. Ваша работа — это ежедневный подвиг», — поблагодарил Игорь Кобзев.
Всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» проходит в Приангарье до 6 июня 2024 года. В 2023 году мероприятие стало частью проекта «Добрые дела». Одним из первых участников стал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, он пополнил коробку детскими творческими наборами и игрушками. Также к акции присоединились команда заместителей Губернатора и зампредов Правительства региона.