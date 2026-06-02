Игорь Кобзев поздравил маленьких пациентов иркутских больниц с Днем защиты детей

В Городской Ивано-Матренинской детской больнице вместе с главным врачом Владимиром Новожиловым Губернатор навестил пациентов отделения травматологии, где сейчас лечатся дети с переломами, последствиями ДТП, спортивными и другими травмами. «Когда ребёнок болен, он особенно остро нуждается не только в лекарствах и аппаратах, но и в ощущении, что он не один, что о нём помнит целая область. Мы обязаны быть рядом в такие моменты. Спасибо врачам, медсестрам, всему медперсоналу — настоящим ангелам в белых халатах. Ваша работа — это ежедневный подвиг», — поблагодарил Игорь Кобзев.