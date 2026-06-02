Героя РФ Рыжова назначили начальником Челябинского высшего танкового училища

Документы для создания учебного заведения поручено подготовить уже к 1 августа 2026 года. Распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин. Челябинское танковое училище основано 30 июня 1941 года. Оно проработало до 2007 года, а затем было ликвидировано.