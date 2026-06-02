Героя РФ Рыжова назначили начальником Челябинского высшего танкового училища

В России возрождают Челябинское высшее танковое командное училище. Начальником заведения станет Герой России Леонид Рыжов. Об этом проинформировали в пресс-службе всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».
Полковник принимал участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Под его руководством освободили более 20 населенных пунктов в ЛНР.
«Начальником возрожденного Челябинского высшего танкового командного училища назначен Герой Российской Федерации гвардии полковник Леонид Владимирович Рыжов», — сообщили в движении.
Документы для создания учебного заведения поручено подготовить уже к 1 августа 2026 года. Распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин. Челябинское танковое училище основано 30 июня 1941 года. Оно проработало до 2007 года, а затем было ликвидировано.