Врач рассказала, кому нужен увлажнитель воздуха на ночь

МАХАЧКАЛА, 2 июн — РИА Новости. Увлажнитель воздуха на ночь нужен людям, у которых после пробуждения першит в горле, бывает заложен нос и есть сухой кашель, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова.
«Включать увлажнитель на ночь полезно, если воздух в спальне сухой — от отопления, кондиционера. Главные признаки необходимости: утром дерет в горле, сухой кашель, заложенность носа после пробуждения, трещинки на губах или статическое электричество (искрит при снятии одежды)», — сказала врач.
По ее словам, увлажнение воздуха предотвращает пересыхание слизистой носа, снижает риск храпа и помогает дыханию.