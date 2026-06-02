Хабаровский край готов обучить две тысячи будущих педагогов

В Хабаровском крае в этом году вузы и колледжи готовы принять почти 2 тысячи абитуриентов на педагогические направления. О возможностях поступления школьникам из Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов рассказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
В вузах региона на педагогические специальности предусмотрено 1519 мест, ещё 395 мест открыты в учреждениях среднего профессионального образования. Подобрать колледж или университет выпускники могут через портал Будьучителем.рф, где собрана информация о поступлении и профессиональном развитии. В крае по нацпроекту «Молодёжь и дети», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, создают условия для работы педагогов — ремонтируют и строят школы, обновляют образовательную среду и расширяют меры поддержки учителей.
«Выбор профессии — одно из самых важных решений в жизни, и мы хотим помочь вам сделать этот выбор осознанно, с четким пониманием всех возможностей, которые открывает перед вами Хабаровский край», — рассказал Алексей Мокрушин.
Отдельно министр напомнил о целевом обучении. Такой формат даёт студенту гарантированное рабочее место после получения диплома, а с первого курса до начала работы молодого педагога сопровождает наставник. Для студентов-целевиков действуют губернаторские стипендии от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, также местные власти могут помогать с выплатами до 10 тысяч рублей, оплатой проезда к месту практики и трудоустройства, а также общежитием.
Студенты педагогических направлений могут совмещать обучение с работой — этим правом уже воспользовались более 180 человек. Сейчас в системе образования Хабаровского края трудятся более 20 тысяч педагогических работников, среди них 8,1 тысячи школьных учителей. Почти четверть учителей — молодые специалисты до 35 лет, а ежегодно в школы, детсады и другие учреждения приходят более 400 новых педагогов.