В поселке Кирова в Иркутске принимают пациентов в новой врачебной амбулатории

Медицинскую помощь здесь смогут получать более шести тысяч жителей поселков Кирова, Горького и 13 близлежащих садоводческих некоммерческих товариществ. Новый объект вошел в состав МСЧ ИАПО.
Амбулаторию возвели за счет средств бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования составил 48,7 млн рублей.
«Открытие этой амбулатории — важный шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей поселков Кирова, Горького и близлежащих населенных пунктов. Поскольку одна из национальных целей сегодня — сохранение населения и укрепление здоровья, важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю региона, независимо от места проживания. Здесь создан формат “мини-поликлиники”, в которой есть все условия для комфортного и эффективного оказания медицинской помощи, профилактики, диагностики и наблюдения заболеваний», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В учреждении оборудованы современная регистратура, кабинеты неотложной помощи, функциональной диагностики, фильтр-бокс, кабинет приема и регистрации биоматериала, стерилизационная, кабинеты приема, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Это позволяет обеспечить комплексное оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению.
В структуре новой амбулатории прием населения ведут участковый педиатр и фельдшер. По расписанию работает прививочный, смотровой и кабинет неотложной помощи.
«Ранее жителям этих поселков и садоводств приходилось ездить за медицинской помощью в город, теперь же они могут получить полный цикл первичной помощи буквально рядом с домом. Мы постарались создать не просто амбулаторию, а настоящий компактный центр здоровья. Есть резервы для совершенствования», — отметил главный врач МСЧ ИАПО Евгений Выговский.