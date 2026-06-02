Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Кирова в Иркутске принимают пациентов в новой врачебной амбулатории

Иркутская область, НИА-Байкал — В поселке Кирова начала работу новая врачебная амбулатория, рассчитанная на 50 посещений в смену.

Источник: НИА Байкал

Медицинскую помощь здесь смогут получать более шести тысяч жителей поселков Кирова, Горького и 13 близлежащих садоводческих некоммерческих товариществ. Новый объект вошел в состав МСЧ ИАПО.

Амбулаторию возвели за счет средств бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования составил 48,7 млн рублей.

«Открытие этой амбулатории — важный шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей поселков Кирова, Горького и близлежащих населенных пунктов. Поскольку одна из национальных целей сегодня — сохранение населения и укрепление здоровья, важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю региона, независимо от места проживания. Здесь создан формат “мини-поликлиники”, в которой есть все условия для комфортного и эффективного оказания медицинской помощи, профилактики, диагностики и наблюдения заболеваний», — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В учреждении оборудованы современная регистратура, кабинеты неотложной помощи, функциональной диагностики, фильтр-бокс, кабинет приема и регистрации биоматериала, стерилизационная, кабинеты приема, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Это позволяет обеспечить комплексное оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению.

В структуре новой амбулатории прием населения ведут участковый педиатр и фельдшер. По расписанию работает прививочный, смотровой и кабинет неотложной помощи.

«Ранее жителям этих поселков и садоводств приходилось ездить за медицинской помощью в город, теперь же они могут получить полный цикл первичной помощи буквально рядом с домом. Мы постарались создать не просто амбулаторию, а настоящий компактный центр здоровья. Есть резервы для совершенствования», — отметил главный врач МСЧ ИАПО Евгений Выговский.