В июне красноярцы смогут увидеть на небе мини-парад планет и клубничное полнолуние

Одно из главных событий месяца случится 12 июня — небольшой парад из трех планет украсит вечернее небо. «После заката смотрите в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом и окажутся в пределах сектора неба шириной около 10°. Начиная примерно с 17 июня, к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, сделав картину еще более живописной», — пояснил руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков.