В июне красноярцы смогут увидеть на небе мини-парад планет и клубничное полнолуние

В обсерватории университета Решетнева составили для красноярцев прогноз значимых и зрелищных астрономических событий на первый месяц лета.
Так, 7 июня Венера пройдет рядом со звездой Поллукс, оба объекта будут видны невооруженным глазом.
9 июня Венера сблизится с Юпитером. А 10 июня Луна, освещенная на 30%, будет находиться рядом с Сатурном, наблюдать их можно утром на востоке перед восходом солнца.
Одно из главных событий месяца случится 12 июня — небольшой парад из трех планет украсит вечернее небо. «После заката смотрите в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом и окажутся в пределах сектора неба шириной около 10°. Начиная примерно с 17 июня, к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, сделав картину еще более живописной», — пояснил руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков.
15 июня в 09:54 по красноярскому времени наступит новолуние. А 21 июня в 15:25 — летнее солнцестояние — самая короткая ночь и самый длинный световой день года в Северном полушарии Земли.
30 июня в 06:56 по красноярскому времени произойдет полнолуние (микролуние). «Древние индейские племена прозвали его клубничным, потому что в этот период собирали созревший урожай клубники. Иногда его именуют Полной Луной Розы или Медовой», — пояснил Сергей Веселков.
