В Новосибирске до сентября ограничат движение транспорта на двух улицах

С 8 июня по 18 августа будет полностью закрыт участок улицы М. Перевозчикова от дома № 4 до площади Калинина.
До 11 июня на улице Фабричной в районе домов № 41 и № 12 проезжая часть будет сужена на три полосы.
До 19 июня закрывается участок улицы Воинской возле здания № 63, к. 4.
Самые продолжительные ограничения будут действовать до 22 сентября. На этот период закроют участок улицы Связистов от дома № 5/1 до пересечения с улицей Титова. Также до этого времени на перекрестке улиц Титова и Связистов проезжую часть будут частично перекрывать и частично сужать на шесть метров с обеих сторон.
Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что в Новосибирске приступили к обновлению пешеходной инфраструктуры. В этом сезоне планируют привести в порядок около 40 объектов.