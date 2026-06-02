Супругов Салибековых исключили из «Дома-2» после драки с участницей

На телепроекте «Дом-2» произошел громкий скандал, приведший к исключению пары Тиграна и Виктории Салибековых. Поводом послужило нападение на другую участницу, Карину Тетюеву, в котором, согласно сообщениям, участвовал как Салибеков, так и его беременная супруга.
Конфликт разгорелся после того, как Тетюева высказала предположение о том, что Салибекова ждет ребенка не от мужа. По информации зрителей и участников шоу, Салибеков начал применять физическую силу, удерживая Карину за волосы и ставя ее на колени. В это же время, как утверждается, его беременная жена пыталась запихнуть потерпевшей в рот грязный туалетный ершик и облила ее йогуртом.
В социальных сетях появилось фото травмированной ноги Тетюевой. Сам инцидент еще не был показан в эфире, и заявление в полицию от пострадавшей пока не поступало.
До этого инцидента у Тетюевой также была словесная перепалка с матерью Салибековой, которая также является участницей проекта. Конфликт быстро перерос в открытое противостояние с бросанием посуды, и для их урегулирования потребовалось вмешательство других участников.
Психолог проекта Светлана Прель подтвердила, что семья Салибековых больше не участвует в съемках. Она выразила благодарность руководству за осуждение такого поведения и исключение пары, отметив, что подобная агрессия вызывает опасения относительно воспитания их первого ребенка, Леона.
Мнения зрителей в сети разделились: некоторые считают, что пара действовала в ответ на провокацию, в то время как другие категорически осуждают насилие и унижение. Ни одна из сторон конфликта пока не дала официальных публичных комментариев, передает «СтарХит».
