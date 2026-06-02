Пожарная часть № 24 в Советском районе Новосибирска отметила 40-летние

Пожарная часть Советского района Новосибирска отметила 40-летний юбилей.

Источник: МЧС РФ

Пожарно-спасательное подразделение № 24, отвечающее за безопасность левобережья Советского района Новосибирска, отпраздновало 40-летний юбилей. Как напомнили в региональном ГУ МЧС, эта часть была создана в 1986 году с главной задачей — обеспечивать пожарную охрану Новосибирского научного центра СО АН СССР.

За годы существования подразделение прошло путь становления, в который значительный вклад внёс академик Валентин Коптюг. Сегодня коллектив насчитывает 48 специалистов, которые не только успешно справляются с повседневными вызовами, но и регулярно занимают призовые места на профессиональных соревнованиях. Важным этапом в развитии части стал 2010 год, когда подразделение переехало в новое современное здание, оснащённое тренировочной базой, учебной башней и спортивной площадкой.

Помимо основной деятельности, сотрудники активно ведут профилактическую работу с населением, проводя экскурсии и уроки безопасности для школьников. В честь знаменательной даты Главное управление МЧС России по Новосибирской области поздравило коллектив, высоко оценив их мужество и профессионализм, и пожелало здоровья, благополучия и «сухих рукавов».

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
