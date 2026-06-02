Пожарная часть № 24 в Советском районе Новосибирска отметила 40-летние

За годы существования подразделение прошло путь становления, в который значительный вклад внёс академик Валентин Коптюг. Сегодня коллектив насчитывает 48 специалистов, которые не только успешно справляются с повседневными вызовами, но и регулярно занимают призовые места на профессиональных соревнованиях. Важным этапом в развитии части стал 2010 год, когда подразделение переехало в новое современное здание, оснащённое тренировочной базой, учебной башней и спортивной площадкой.