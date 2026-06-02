Омских водителей предупредили о трёх важных изменениях с начала лета

С начала июня российских автомобилистов ждёт несколько изменений в законодательстве. Они касаются ввоза машин, оформления водителей с признаками опьянения и срока пребывания в стране для иностранных перевозчиков.
Одно из изменений связано с хранением невостребованных транспортных средств на таможне. Теперь срок сократят с 60 до 30 дней. Если владелец не заберёт автомобиль в установленный период, машину смогут обратить в федеральную собственность.
Эта мера особенно актуальна на фоне ситуации, возникшей в начале 2026 года. Тогда на российской границе застряли автомобили, которые не успели ввезти до повышения утилизационного сбора. С 1 декабря 2025 года коммерческий утильсбор распространился на модели с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил.
Также в июне вступают в силу поправки, которые упрощают оформление нетрезвых водителей сотрудниками Госавтоинспекции. Раньше при проверке автомобилиста с признаками опьянения инспекторам нужно было составлять от трёх до пяти документов.
Теперь количество бумаг сократят. Отметку об отстранении от управления транспортным средством можно будет сделать в других протоколах. Аналогичный порядок вводят и для документа о задержании автомобиля.
Ещё одно изменение касается профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии. Для тех, кто занимается международными автомобильными перевозками и находится в России без визы, срок временного пребывания продлят до 180 дней.