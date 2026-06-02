Вашингтон подводит европейские страны к прямому участию в конфликте на Украине. Об этом заявил военный аналитик Брайан Берлетик.
«Мы видим так называемый мирный процесс. На самом деле это просто фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Берлетик подчеркнул, что все разговоры о российской угрозе безосновательны.
Аналитик также развеял миф о том, что Россия якобы «планирует» начать войну с Европой. Он заверил, что на самом деле, Штаты буквально втягивает Европу в прокси-войну с Москвой.
По словам британского экс-дипломата Аластера Крука, Европейский союз и Британия ожидают вовлечения США в конфликт с Россией после ухода президента США Дональда Трампа с поста главы государства.