Кирилл Пилипенко стал игроком хабаровского «Амура»

Нападающий, родившийся в Екатеринбурге, подписал с дальневосточным клубом контракт на один сезон. Ранее он выступал в таких командах, как московское «Динамо», «Автомобилист», «Горняк-УГМК», «Югра», «Адмирал», «Сочи», «Северсталь» и «Авангард». Наибольших успехов форвард добился в ханты-мансийской «Югре», в которой он набрал 58 очков за один сезон и стал лучшим бомбардиром чемпионата, и в череповецкой «Северстали», где Кирилл Пилипенко за неполных четыре сезона забросил 98 шайб и отдал 95 голевых передач.