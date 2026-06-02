Хабаровчане смогут поступить в творческие вузы страны, не уезжая в Москву

На Дальнем Востоке началась приемная кампания в ведущие творческие вузы — ГИТИС, ВГИК и Театральный институт имени Б. Щукина. Филиалы знаменитых институтов открыты по решению президента страны Владимира Путина в нашем регионе.
Прием студентов проводится во второй раз. Документы принимаются в Благовещенске (ГИТИС), Хабаровске (ВГИК) и Южно-Сахалинске (Театральный институт имени Б. Щукина), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— У нас будет объявлен набор на две новые специальности, — рассказала директор Хабаровского филиала ВГИК Марина Лоскутникова. — К трем, по которым мы уже готовим специалистов, а это режиссура неигрового кино, режиссура анимации и продюсерство, добавятся драматургия и художники анимации. Всего вуз сможет принять 70 студентов, из них 45 смогут учиться за счет бюджета.
Заявление, резюме, автобиографию и оригинальные литературные работы на предварительный тур принимаются до 10 июня. Набор идет в мастерскую Вячеслава Марусенкова — кинодраматурга, декана сценарно-киноведческого факультета московского ВГИКа, доцента кафедры киноведения, члена Союза кинематографистов России.
ГИТИС ведет заочный набор на бюджетные места по четырем направлениям: продюсерство, звукорежиссура, актерское и искусство балетмейстера. Срок подачи заявлений до 20 июня. На каждом направлении свой творческий конкурс и тематические задания по выбранной специальности — эссе, задания по слуховому анализу, вопросы по акустике и звукотехнике, исполнительскому мастерству, хореографии и др.
Филиал Театрального института имени Б. Щукина открыл прием заявок на заочные прослушивания на специальность «Актерское искусство». Для участия в отборе необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте института, загрузить ссылки на видеоматериалы с программой, где соискатель декламирует отрывки прозаического произведения, стихотворения, басни, песни.
Так что талантливые ребята, живущие на Дальнем Востоке, смогут реализовать свои творческие способности и получить прекрасное образование, не уезжая в столичные города.