Юрист рассказала, кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

САРАТОВ, 2 июн — РИА Новости. Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет ряду категорий граждан, среди них работающие пенсионеры и инвалиды, а также те, у кого сложились определенные семейные обстоятельства, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова.
Она отметила, что работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.
«Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году», — сказала юрист агентству.
Она добавила, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению работодатель по закону обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. Это, к примеру, рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника.