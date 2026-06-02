Юрист рассказала, кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

САРАТОВ, 2 июн — РИА Новости. Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет ряду категорий граждан, среди них работающие пенсионеры и инвалиды, а также те, у кого сложились определенные семейные обстоятельства, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова.

Она отметила, что работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.

«Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году», — сказала юрист агентству.

Она добавила, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению работодатель по закону обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. Это, к примеру, рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника.