Жители четырех районов Новосибирска остались без горячей воды

В нескольких районах Новосибирска жители остались без горячей воды из-за аварийных отключений. Отключения начались 1 июня и затронули Калининский, Октябрьский, Первомайский и Кировский районы. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.
В Калининском районе без горячей воды сидят жители улиц Василия Клевцова, Богдана Хмельницкого и Объединения. Там устраняют дефект на трубе диаметром 700 миллиметров между тепловыми камерами. Воду обещают дать 2 июня к 17.00.
В Октябрьском районе отключения затронули сразу несколько улиц. На улицах Бориса Богаткова, Воинской и Гаранина воду отключили 1 июня в 18.00, вернут 2 июня к 17.00. На улицах Чехова, Толстого и Тургенева воды не будет до 20.00 2 июня. На Выборной отключение началось в 11.00, закончится 2 июня в 17.00. Во всех случаях идут ремонтные работы на теплосетях.
В Первомайском районе на улице Первомайской воду отключили 1 июня в 11.30. Там устраняют дефект на теплотрассе, и воды не будет дольше всех — до 16.00 5 июня.
В Кировском районе без горячей воды остались жители улиц Мира и Бетонной. Отключение началось 1 июня в 17.00, продлится до 17.00 4 июня. Причина — дефект на бесхозной трубе. На улице Бурденко воду отключили 1 июня в 18.00, вернут 2 июня к 17.00 после ремонта в центральном тепловом пункте.