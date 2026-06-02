Жители четырех районов Новосибирска остались без горячей воды

Отключения затронули Калининский, Октябрьский, Первомайский и Кировский районы.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких районах Новосибирска жители остались без горячей воды из-за аварийных отключений. Отключения начались 1 июня и затронули Калининский, Октябрьский, Первомайский и Кировский районы. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.

В Калининском районе без горячей воды сидят жители улиц Василия Клевцова, Богдана Хмельницкого и Объединения. Там устраняют дефект на трубе диаметром 700 миллиметров между тепловыми камерами. Воду обещают дать 2 июня к 17.00.

В Октябрьском районе отключения затронули сразу несколько улиц. На улицах Бориса Богаткова, Воинской и Гаранина воду отключили 1 июня в 18.00, вернут 2 июня к 17.00. На улицах Чехова, Толстого и Тургенева воды не будет до 20.00 2 июня. На Выборной отключение началось в 11.00, закончится 2 июня в 17.00. Во всех случаях идут ремонтные работы на теплосетях.

В Первомайском районе на улице Первомайской воду отключили 1 июня в 11.30. Там устраняют дефект на теплотрассе, и воды не будет дольше всех — до 16.00 5 июня.

В Кировском районе без горячей воды остались жители улиц Мира и Бетонной. Отключение началось 1 июня в 17.00, продлится до 17.00 4 июня. Причина — дефект на бесхозной трубе. На улице Бурденко воду отключили 1 июня в 18.00, вернут 2 июня к 17.00 после ремонта в центральном тепловом пункте.