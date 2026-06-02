В пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и отправку воздушных судов введены сразу в пяти российских аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры затронули аэропорты Волгограда, Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин), Пензы и Краснодара. В ведомстве уточнили, что действия приняты для обеспечения безопасности полётов.

На время действия ограничений аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России начал работать пилотный проект, который позволяет пассажирам проходить на борт самолёта без предъявления паспорта. Тестирование проходит на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва.

