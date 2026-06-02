Ещё одна змея устроила солнечные ванны на одной из улиц Владивостока

Местные жители заметили змею на проспекте 100-летия Владивостока. Животное не проявляло агрессии к людям и направлялось в «кустики» по своим делам.
К слову, не всем змеям удается спокойно ползать по городу. Недавно в районе Нейбута рептилию встретил рыжий кот, которому не понравилось присутствие незваного гостя, поэтому в ход пошел знаменитый прием «кусь». Однако пушистой грозе района все же досталось — змея укусила кота за нос.
Позже на помощь рыжему пришла сорока, которая напала на змею и принялась клевать ее. У пользователей соцсетей не осталось сомнений, что Нейбута в надежных «лапах» и «крыльях».
Отметим, что в последнее время змеи часто стали появляться вблизи жилых домов во Владивостоке. Недавно пресмыкающееся поселилось в одном из жилых домов в районе Садгорода. По словам местных жителей, змея кормится у ближайших мусорных баков, а потом греется на солнце.
Напомним, что реаниматолог отделения острых отравлений Владивостокской клинической больницы № 2 Виктор Сорокин рассказал, как вести себя при встрече со змеёй, каких ошибок нельзя допускать после укуса и почему чаще всего страдают именно конечности.
На данный момент в регионе известно лишь об одном случае укуса рептилии.