Полуторагодовалый ребенок погиб из-за нападения овчарки в Приморье

В многодетной семье, живущей в селе Барано-Оренбургском Пограничного района Приморья, произошла трагедия. Домашняя сторожевая овчарка напала на полуторагодовалого мальчика, когда он тронул ее миску с едой. В этот момент с ребенком находилась старшая сестра. Вызов бригады скорой помощи поступил в 13:35. После проведения реанимационных мероприятий, в 13:49, бригада медиков констатировала смерть. Родителям оказывается психологическая помощь.