«Поставили себя в идиотское положение»: в РФ осудили Румынию за приписывание России инцидента с БПЛА

Румынская сторона поставила себя «в идиотское положение». Бухарест без расследования приписал Москве инцидент с БПЛА. Румыния готова обвинить Россию в любом происшествии. На это указал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, транслирует ИС «Вести».
Дипломат напомнил, что происхождение дрона до сих пор не определено. Он подчеркнул, что безосновательные обвинения Бухареста вновь доказывают «несамостоятельность» политиков в Румынии. Дипломат также заявил о «зашкаливании» русофобии в стране.
«Румыны, которые объявили о российском дроне сразу без всякого расследования, поставили себя в идиотское, смешное, нелепое положение. Они сделали выводы безо всякого расследования», — прокомментировал Михаил Ульянов.
Румыния выдвинула «голословные и ничтожные» обвинения в адрес РФ, отметил постпред при ООН Василий Небензя. Он призвал установить все обстоятельства ЧП с привлечением к расследованию Москвы. Дипломат также указал на непоследовательность утверждений официального Бухареста.