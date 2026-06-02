Цирк, память и Севморпуть: Путин выделил сотню грантов на культуру

Президент России Владимир Путин распорядился присудить гранты 103 руководителям творческих проектов в области культуры и искусства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
Финансирование выделено по итогам конкурса, прошедшего в 2025 году. Среди поддержанных инициатив — проекты «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», цирковая лаборатория «Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие». Конкретные размеры грантов в распоряжении не уточняются.
В список также вошли культурно-просветительские, историко-культурные и литературно-биографические проекты из разных регионов России. Например, гранты получили проект постановки уличного спектакля «Легенды о семи холмах», создание цифрового краеведческого ресурса «Князь-Владимирский некрополь», а также короткометражный фильм «Волонтеры СВО. Жизнь в тылу».
Международные проекты Фонда президентских грантов с 2025 года также получили новое измерение. Отдельным указом главы государства был создан специализированный фонд «Международные проекты Фонда президентских грантов», призванный финансировать инициативы в гуманитарной сфере, включая сохранение исторической памяти, туризм, экологию и спорт.
