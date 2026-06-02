В NASA отвергли наличие данных о погибших пришельцах и разбившихся НЛО

NASA не располагает задокументированными данными о крушениях инопланетных космических аппаратов или останках внеземных существ. Это подтвердил 1 июня руководитель агентства Джаред Айзекман, выступая на форуме в Вашингтоне.
В ответ на вопрос о контактах с инопланетянами и намерениях правительства США раскрыть данные о неопознанных летающих объектах, он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп активно продвигает инициативу по раскрытию данных.
«Он говорит: соберите все, что хоть как-то связано с этим, и сделайте это достоянием общественности, чтобы люди могли сами принять решение. Я полностью поддерживаю эту инициативу, однако у меня нет никаких данных о разбившихся кораблях НЛО или телах пришельцев», — сообщил Айзекман.
Вместе с тем, он уточнил, что NASA ведет учет неопознанных воздушных явлений и делает соответствующую информацию доступной общественности.
Накануне режиссёр-документалист и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера последовать примеру президента США и обнародовать британские секретные файлы о контактах с пришельцами.