В Минпросвещения рассказали, как подготовить ребенка к первому классу ​

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Психологическая готовность ребенка к школе важнее ранних академических навыков, поэтому полезнее развивать у будущего первоклассника не только память и чтение, но и умение просить помощи, переживать ошибку и сохранять интерес к делу, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, и.о. ректора Азовского государственного педагогического университета им. П. Д. Осипенко, кандидат педагогических наук Екатерина Степанюк.
Первый этап приемной кампании в первый класс на 2026/27 учебный год завершится в России 30 июня.
«Подготовка к школе для ребенка — это первый серьезный опыт вхождения в общество, где его будут оценивать не как “самого любимого”, а как одного из многих. И именно поэтому психологическая готовность важнее ранних академических навыков», — сказала Степанюк.
Она отметила, что современные дети приходят в школу интеллектуально развитыми, но эмоционально уязвимыми.
«Полезнее развивать не только память и чтение, но и так называемую психологическую выносливость: умение просить помощи, переживать ошибку без чувства катастрофы, сохранять интерес к делу», — объяснила Степанюк.
По ее словам, взрослые часто превращают школу в проект собственных ожиданий, однако главный показатель успешной адаптации ребенка — не идеальный почерк в сентябре, а ощущение безопасности.
«Если дома школа обсуждается как испытание, контроль или бесконечная ответственность, первоклассник начинает воспринимать обучение как угрозу. Поэтому одна из главных задач родителей — не нагнетать значимость, а создавать ощущение предсказуемости и спокойствия», — подчеркнула эксперт.
Она добавила, что самой сильной поддержкой для первоклассника является доверие со стороны родителей, а не постоянный контроль. Степанюк также призвала не пытаться сделать путь ребенка идеально гладким, потому что небольшие трудности — это естественная часть взросления.
