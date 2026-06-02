Россиянам напомнили об опасности доверия к нейросетям

Академик Лекторский: Люди могут начать перекладывать ответственность на ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Люди могут начать перекладывать свою ответственность на искусственный интеллект, что в корне противоречит человеческой сути. Об этом заявил академик Владислав Лекторский в беседе с РИА Новости.

«Искусственный интеллект может быть советчиком, партнером, который дает информацию и возможность охватить большой круг проблем, который может быть трудно обозреть человеку с его возможностями, его мозгом. Но конечное решение всегда за человеком», — высказался эксперт.

По словам академика, способность нести ответственность за собственные поступки изначально присуща человеку как его ключевая характеристика.

Накануне в России разработали первый сквозной курс обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 классы.

В свою очередь KP.RU предупредил о росте числа мошеннических афер под видом заработка с помощью модной темы нейросетей и искусственного интеллекта.