Россиянам напомнили об опасности доверия к нейросетям

Люди могут начать перекладывать свою ответственность на искусственный интеллект, что в корне противоречит человеческой сути. Об этом заявил академик Владислав Лекторский в беседе с РИА Новости.
«Искусственный интеллект может быть советчиком, партнером, который дает информацию и возможность охватить большой круг проблем, который может быть трудно обозреть человеку с его возможностями, его мозгом. Но конечное решение всегда за человеком», — высказался эксперт.
По словам академика, способность нести ответственность за собственные поступки изначально присуща человеку как его ключевая характеристика.
