В Новосибирске после болезни скончался медиаменеджер Александр Лондон

В Новосибирске на 59-м году жизни умер медиаменеджер Александр Лондон. О его смерти сообщили в пресс-службе телекомпании НТН.
«После продолжительной болезни не стало Александра Рувимовича Лондона», — сказано в сообщении пресс-службы.
Он был младшим братом Якова Рувимовича Лондона и в 2018 году продолжил его дело. После этого телекомпания НТН ещё несколько лет работала как канал «НТН 24» в разных форматах — от телевизионного вещания до YouTube-канала. Проект просуществовал до 25 ноября 2025 года.
Как стало известно изданию «Прецедент», прощание с Александром Лондоном пройдёт 2 июня в 13:00 по адресу: улица Потанинская, 42/1. С 15:00 до 17:00 состоится захоронение на Заельцовском кладбище. После этого, с 17:00, пройдёт поминальный обед в ресторане «Шалет» на улице Парковой, 88, корпус 1.