Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магаданской области власти отреагировали на жалобы о разбитой трассе Магадан — Талон

Министр дорожного хозяйства встретился с представителем Народного фронта, ремонт уже начат.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области после публикаций в социальных сетях о неудовлетворительном состоянии межмуниципальной автодороги «Магадан — Балаганное — Талон» приняты оперативные меры. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Просин провёл встречу с представителем Народного фронта и анонсировал комиссионный выезд. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, сигналы о проблемах на трассе появились в социальных сетях. После этого министр Александр Просин встретился с представителем регионального штаба Народного фронта Сергеем Зеленковым. По итогам совместного совещания была назначена дата комиссионного обследования трассы — 5 июня 2026 года. В выезде примут участие представители Минтранса Магаданской области, владельца автодороги, подрядной организации, обслуживающей трассу, и регионального отделения Народного фронта.

Работы по приведению автомобильной дороги в нормативное состояние уже начаты. Особое внимание в ходе ремонта будет уделено мостовому переходу через реку Сухая. Власти заверили, что все выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки, а контроль за качеством работ будет осуществляться с привлечением общественности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru