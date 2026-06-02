В Магаданской области власти отреагировали на жалобы о разбитой трассе Магадан — Талон

В Магаданской области после публикаций в социальных сетях о неудовлетворительном состоянии межмуниципальной автодороги «Магадан — Балаганное — Талон» приняты оперативные меры. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Просин провёл встречу с представителем Народного фронта и анонсировал комиссионный выезд. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, сигналы о проблемах на трассе появились в социальных сетях. После этого министр Александр Просин встретился с представителем регионального штаба Народного фронта Сергеем Зеленковым. По итогам совместного совещания была назначена дата комиссионного обследования трассы — 5 июня 2026 года. В выезде примут участие представители Минтранса Магаданской области, владельца автодороги, подрядной организации, обслуживающей трассу, и регионального отделения Народного фронта.
Работы по приведению автомобильной дороги в нормативное состояние уже начаты. Особое внимание в ходе ремонта будет уделено мостовому переходу через реку Сухая. Власти заверили, что все выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки, а контроль за качеством работ будет осуществляться с привлечением общественности.
