В Магаданской области власти отреагировали на жалобы о разбитой трассе Магадан — Талон

Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, сигналы о проблемах на трассе появились в социальных сетях. После этого министр Александр Просин встретился с представителем регионального штаба Народного фронта Сергеем Зеленковым. По итогам совместного совещания была назначена дата комиссионного обследования трассы — 5 июня 2026 года. В выезде примут участие представители Минтранса Магаданской области, владельца автодороги, подрядной организации, обслуживающей трассу, и регионального отделения Народного фронта.