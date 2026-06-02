Схема движения автобусов 17-го маршрута временно изменится в Хабаровске

Из-за ремонта на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина с 19:00 2 июня до 2:00 3 июня будет закрыто сквозное движение автотранспорта. На период производства работ движение маршрута № 17 «Госбанк — Спиртзавод» будет осуществляться до железнодорожного переезда. Информацию можно уточнить у диспетчера: МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону: 45−00−56.