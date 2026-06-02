В Красноярске на дороге у «Платинум Арены» заработал новый светофор (видео)

1 июня в Красноярске возле спорткомплекса «Платинум Арена» на пешеходном переходе запустили светофор, сообщили в УДИБ.
Основную часть суток он будет работать по кнопке вызова по требованию, а в утренний час пик — условно сдерживать транспортные потоки.
«Это важный шаг к улучшению организации дорожного движения на кольцевой развязке по улице Лесников. Этой зимой на Николаевском мосту была ликвидирована выделенка для общественного транспорта в сторону левого берега. Мониторинг показал, что при ее отмене заторы в часы пик уменьшились. Также изучение ситуации на практике показало, что примерно на 20% сократить затор может помочь светофорное регулирование», — пояснили специалисты.
