Картину ребенка из детдома продали за 250 тысяч рублей на аукционе в Хабаровске

По поручению губернатора края Дмитрия Демешина министерство социальной защиты региона в четвертый раз организует аукцион по продаже уникальных картин и изделий, созданных руками ребят из детских домов. Проведение благотворительных мероприятий в нашем регионе стало уже доброй традицией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Одну из картин взяли за 250 тысяч рублей — это доказательство того, что наш край — край неравнодушных людей, ведь деньги пойдут на исполнение желаний ребят — авторов работ», — говорится в сообщении.
К участию в мероприятии с воодушевлением присоединились члены правительства Хабаровского края, городской администрации, депутаты краевой законодательной и городской думы, руководители крупного бизнеса и неравнодушные хабаровчане. Их приветствовали вице-губернатор Сергей Кузнецов и министр социальной защиты Александр Дорофеев, отметившие, что сегодня это не просто событие, а возможность почувствовать себя частью большого и доброго мира.
В Международный день защиты детей состоялся IV благотворительный аукцион. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края.
В результате аукциона было собрано 639 тысяч рублей. Полученные средства будут направлены талантливым детям из детских домов, представившим свои работы, для осуществления их заветных желаний. Глава края Дмитрий Демешин и мэр Сергей Кравчук также приобрели картины.
«Авторы работ, представленных на аукционе — это талантливые воспитанники организаций для детей-сирот Хабаровского края. Мы проводим такое мероприятие в четвёртый раз, чтобы каждый ребёнок имел возможность проявить свой творческий потенциал», — отметил министр социальной защиты Александр Дорофеев.
