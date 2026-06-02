Сквер на Волочаевской улице лидирует в голосовании по благоустройству

В Хабаровском крае продолжается онлайн-голосование, в ходе которого жители могут выбрать те территории, которые в следующем году нужно привести в порядок. В краевой столице горожанам на выбор предложены 10 объектов — центральная аллея парка «Динамо», площадь имени Максима Горького, пешеходная улица от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены», а также семь скверов, расположенных на улице Мирной, в переулке Батарейном, на улице Санаторной, улице Волочаевской, улице Карла Маркса, улице Шелеста и улице Краснореченской. Сейчас в голосовании с большим отрывом лидирует сквер, который находится на улице Волочаевской возле ее пересечения с улицей Блюхера. За него отдали свой голос 10 688 человек. На втором месте расположился сквер на улице Санаторной — его поддержали уже 8 180 хабаровчан. На третьей строчке разместился сквер на пересечении улиц Шелеста и Тихоокеанской, который пока набрал 3 867 голосов. Напомним, всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится ежегодно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».